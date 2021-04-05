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Впервые в истории корабль Crew Dragon повторно перестыковался с МКС

Crew Dragon NASA

На корабле в это время находились четверо астронавтов

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые в истории повторно перестыковался с Международной космической станцией. Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX в Twitter.

"Dragon перестыковался с Международной космической станцией, завершив первый в истории полет для того, чтобы пристыковаться к другому порту и освободить место для посадки Crew-2 Dragon через несколько недель, а также CRS-22 Dragon этим летом".

На корабле в это время находились четверо астронавтов. Перестыковка осуществлялась в автоматическом режиме. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Для осуществления этой операции понадобилось около 40 минут. 

Корабль Crew Dragon разработан по заказу НАСА и используется для доставки астронавтов на МКС и оттуда - на Землю.

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Напомним, ранее астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Виктор Гловер сделал видео Земли с космического корабля Crew Dragon-1.

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