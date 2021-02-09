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Возникновение коронавируса может быть связано не с Уханем, - ВОЗ

Иллюстративное фото

Рассматривают версию, что вирус циркулировал за пределами города до первых известных случаев заражения

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения сделала заявление, в котором отметила, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 "очень маловероятно" связано с лабораторией в Ухане, зато вирус мог циркулировать за пределами города. Об этом сообщает Sky News

Согласно сообщению, группа ученых считает, что наиболее вероятной причиной первоначальной вспышки был вирус, который перескочил с "промежуточного хозяина" на человека. Таким образом в будущем расследование будет сосредоточено не на версии с лабораторией. 

В то же время пока команда ВОЗ не уверена от каких именно животных происходил вирус и где это произошло. Также считается, он мог передаваться из замороженных продуктов. Поэтому расследование до сих пор сосредоточено на рынке морепродуктов в Ухане. 

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По словам представителя Национальной комиссии по здравоохранению Китая Лян Ваньян, неопубликованные данные свидетельствуют о том, что образцы SARS-CoV-2 были найдены за несколько недель до первых сообщений о случаях заболевания в Ухане.

Ученые обнаружили, что коронавирус мог циркулировать в регионах за пределами Уханя, однако пока нет доказательств распространения COVID до декабря 2019 года, когда зарегистрировали первые случаи заражения людей. 

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Напомним, недавно в китайском Ухане эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые расследуют происхождение COVID-19, обнаружили важные улики, касающиеся роли рынка морепродуктов в распространении болезни.

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