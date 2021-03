Возле столицы Исландии началось извержение вулкана, "спавшего" более 800 лет

Сейчас жителям столицы ничего не угрожает

В 30 км от столицы Исландии, города Рейкьявик, проснулся вулкан Фаградалсфьял, который был неактивным более 800 лет. Об этом сообщает BBC News Украина.

Согласно сообщению, извержение началось накануне в 20:45 по местному времени на полуострове Рейкьянес. Длина вулканической трещины составляет около 500-700 метров.

Береговая охрана обследовала местность с вертолета и сделала первые фото. Сейчас известно, что лава медленно течет на юго-запад и на запад, а само извержение считают незначительным.

Следует заметить, что в течение последних трех недель возле вулкана наблюдалось увеличение сейсмической активности. Там зарегистрировали более 40 тыс. землетрясений.

Как отмечают метеорологи, извержение не представляет опасности для местных жителей или критически важной инфраструктуры, однако существует угроза оползней.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL