Возле одного из курортов Турции вспыхнули лесные пожары, есть жертва

Лесные пожары возле городка Масмарис Hurriyet Daily News

Украинцев среди погибших нет

В турецкой провинции Мугла спасатели борются с масштабными лесными пожарами, которые вспыхнули возле известного курортного городка Масмарис. Об этом сообщает Hurriyet.

Согласно сообщению, масштабные пожары начались в лесных массивах вблизи отелей и поселений в прибрежном районе Ичмелер, после того как температура поднялась выше сезонных норм.

К борьбе со стихией привлечены немало работников леса и пожарных, на месте работают шесть вертолетов, бульдозеров и цистерн для воды. Быстрому распространению пламени способствует ветер.

По словам губернатора Муглы Орхана Тавли, именно ветер мешает спасателям, которые пытаются потушить огонь.

Днем 27 июня поступила информация о гибели во время исполнения своих обязанностей 38-летнего сотрудника лесного хозяйства.

По информации Министерства иностранных дел Украины, наших соотечественников нет среди пострадавших.

"Вблизи г. Мармарис в Турции продолжается масштабный лесной пожар. К тушению привлечены вертолеты и спецтехника. Пострадавших среди гражданских, в частности украинцев, нет", - написал в Twitter спикер МИД Олег Николенко и добавил, что ситуация находится под особым контролем консульства Украины в Анталии.

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Напомним, недавно в Турции во время отдыха в городе Кемер в результате аварии на гидроциклах погиб украинский турист.