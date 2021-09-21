Возле Новой Зеландии в глубинах моря нашли шесть новых видов животных

Исследователи использовали робота, который погружался на глубину до 4820 метров

Немецкие ученые нашли шесть видов и один неизвестный род стеклянных губок в афотических водах у побережья Новой Зеландии. Об этом сообщает Science alert.

Как отмечается, находку сделали во время экспедиции, которую проводили в водах у берегов Новой Зеландии. Исследователи использовали робота, который погружался на глубину до 4820 метров.

"Экспедиция имела большой успех", – сообщил морской биолог Герт Верхайден из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана в Германии.

Благодаря работе ученые нашли еще два уже известных вида, которых никогда раньше не видели в водах Новой Зеландии.

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Для поиска губок создали специальную экспедицию. Группа ученых отправилась в исследование с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV). Из Окленда вышло немецкое исследовательское судно Sonne с ROV KIEL6000 на борту. Этот аппарат предназначен для погружения в океан на глубинах до 6000 метров.

Как известно, экспедиция длилась 31 день. В течение этого времени ученые изучали отдаленные южные воды, исследовав более 200 образцов губок с морского дна.

Для их изучения исследователи использовали анализ ДНК и морфологический анализ, чтобы идентифицировать шесть видов, ранее неизвестных науке. Два из них были настолько новыми, что нужен был совершенно новый род, который исследователи назвали Nubes.

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Напомним, ранее чилийские ученые нашли первые в южном полушарии остатки "крылатой ящерицы" юрского периода, известной как птерозавр. Находка была сделана во время экспедиции в город Серритос Байос, в пустыне Атакама.