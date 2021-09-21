Возле Новой Зеландии в глубинах моря нашли шесть новых видов животных
Исследователи использовали робота, который погружался на глубину до 4820 метров
Немецкие ученые нашли шесть видов и один неизвестный род стеклянных губок в афотических водах у побережья Новой Зеландии. Об этом сообщает Science alert.
Как отмечается, находку сделали во время экспедиции, которую проводили в водах у берегов Новой Зеландии. Исследователи использовали робота, который погружался на глубину до 4820 метров.
"Экспедиция имела большой успех", – сообщил морской биолог Герт Верхайден из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана в Германии.
Благодаря работе ученые нашли еще два уже известных вида, которых никогда раньше не видели в водах Новой Зеландии.
Для поиска губок создали специальную экспедицию. Группа ученых отправилась в исследование с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV). Из Окленда вышло немецкое исследовательское судно Sonne с ROV KIEL6000 на борту. Этот аппарат предназначен для погружения в океан на глубинах до 6000 метров.
Как известно, экспедиция длилась 31 день. В течение этого времени ученые изучали отдаленные южные воды, исследовав более 200 образцов губок с морского дна.
Для их изучения исследователи использовали анализ ДНК и морфологический анализ, чтобы идентифицировать шесть видов, ранее неизвестных науке. Два из них были настолько новыми, что нужен был совершенно новый род, который исследователи назвали Nubes.
Напомним, ранее чилийские ученые нашли первые в южном полушарии остатки "крылатой ящерицы" юрского периода, известной как птерозавр. Находка была сделана во время экспедиции в город Серритос Байос, в пустыне Атакама.