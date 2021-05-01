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Возле Фукусимы произошло мощное землетрясение

Фото из открытых источников

Землетрясение было магнитудой 6,8 баллов

В Японии в районе префектуры Мияги, недалеко от пострадавшей в результате цунами в марте 2011 года АЭС "Фукусима-1" произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, землетрясение произошло в 10.27 утра по японскому времени, на глубине 51 километр, за 400 километров от столицы страны Токио - сообщила Японское метеорологическое агентство (JMA). Сообщения о вероятности цунами в связи с произошедшим не поступало.

Пока не поступало сообщений о серьезных убытки или повреждения, вызванные землетрясением, однако JMA предупредил о возможности сильных вторичных толчков, а также о повышенном риске оползней.

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Ранее сообщалось, что на территории Румынии произошел землетрясение, которое ощутили и в Одесской области

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