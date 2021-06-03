Возле дома, где живут Меган Маркл и принц Гарри, нашли человеческие останки

Дом Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии Hello

Эксперты определили, что им примерно 10 тысяч лет

Западные СМИ сообщают, что недалеко от дома Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии во время ландшафтных работ нашли человеческие останки. Об этом сообщает Page Six.

Работники раскапывали землю для посадки деревьев и кустов. Найдя человеческие кости, они сразу вызвали полицию.

Чтобы определить, кому именно принадлежат найденные останки и сколько им лет, правоохранители вызвали антрополога. Эксперт установил, что это кости коренного жителя Америки – представителя племени чумаши. Это был великий индийский народ, проживавший на юге штата Калифорния с обоих берегов канала Санта-Барбара. Антрополог отметил, что возраст останков – примерно 10 тысяч лет.

Последний носитель чумашского языка умер в 1960 году, однако в Калифорнии все еще существует резервация, которую создали в 1901 году. Сейчас там обитает примерно 5 тысяч чумашей.

Представители местных властей заявили, что территория, где были найдены древние кости, не принадлежит Меган Маркл и принцу Гарри.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и Меган Маркл – впервые показали дом за 15 млн долларов, в котором живут вместе со своим сыном Арчи.