live
Новости » Мир Читати новину українською

Возле дома, где живут Меган Маркл и принц Гарри, нашли человеческие останки

Дом Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии Hello

Эксперты определили, что им примерно 10 тысяч лет

Западные СМИ сообщают, что недалеко от дома Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии во время ландшафтных работ нашли человеческие останки. Об этом сообщает Page Six.

Работники раскапывали землю для посадки деревьев и кустов. Найдя человеческие кости, они сразу вызвали полицию. 

Чтобы определить, кому именно принадлежат найденные останки и сколько им лет, правоохранители вызвали антрополога. Эксперт установил, что это кости коренного жителя Америки – представителя племени чумаши. Это был великий индийский народ, проживавший на юге штата Калифорния с обоих берегов канала Санта-Барбара. Антрополог отметил, что возраст останков – примерно 10 тысяч лет.

Последний носитель чумашского языка умер в 1960 году, однако в Калифорнии все еще существует резервация, которую создали в 1901 году. Сейчас там обитает примерно 5 тысяч чумашей. 

Представители местных властей заявили, что территория, где были найдены древние кости, не принадлежит Меган Маркл и принцу Гарри.

Новости по теме: "Сердце непокоренных": Принц Гарри и Меган Маркл создадут первый сериал для Netflix

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и Меган Маркл – впервые показали дом за 15 млн долларов, в котором живут вместе со своим сыном Арчи.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В центре Киева произошел взрыв, в результате чего пострадал человек В КГГА и Львовской ОГА назвали результаты работы центров массовой вакцинации Преступника, который сбежал в пятницу из зала суда под Киевом поймали В Киеве объявлен І уровень опасности: Ожидается гроза с удержанием до конца суток

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект