ВОЗ: В Европе третью неделю растет количество заражений и смертей от COVID-19

В течение недели с 1 по 7 ноября зафиксирован рост на 7% случаев коронавируса по сравнению с прошлым недельным периодом

Отмечается, что в течение недели с 1 по 7 ноября ВОЗ зафиксировала рост на 7% случаев COVID-19 по сравнению с прошлым недельным периодом.

Другие регионы сообщили о снижении или аналогичных показателях.

Согласно обнародованному документу, количество смертей в европейском регионе возросла на 10% по сравнению с прошлой неделей, тогда как другие регионы сообщили о тенденции к снижению.

В целом количество новых случаев коронавируса за вышеуказанную неделю в мире выросло на 1% по сравнению с предыдущей и составила 3 103 186.

Кроме этого, число летальных исходов уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 48 703.

Отмечается, что самое большое количество новых случаев зафиксировано в США (968 510; снижение на 3%), России (281 305; рост на 3%), Великобритании (252 104; снижение на 12%), Турции (197 335; рост на 8%) и Германии (169 483; рост на 29%).

Напомним, ранее мы писали, что за прошедшую неделю (25-31 октября) число новых случаев коронавируса в мире выросло на 3% по сравнению с предыдущим и составила 3 021 634, число летальных случаев выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей и составило 50 477. Наибольший рост числа смертей за неделю зафиксировано в регионах Юго-Восточной Азии (50%) и Европе (12%).