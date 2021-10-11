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ВОЗ рекомендует для людей с ослабленным иммунитетом дополнительную COVID-прививку

Фото из открытых источников

Получить можно любую дополнительную дозу вакцин, утвержденных ВОЗ

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения рекомендовала людям с ослабленным иммунитетом получить любую дополнительную дозу вакцин против COVID-19, утвержденных ВОЗ. Об этом сообщает The Straits Times.

"SAGE рекомендовала лицам с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом предложить дополнительную дозу любой из вакцин от COVID-19, включенных в список для экстренного применения.

Эти лица реже реагируют адекватно на вакцинацию после стандартной серии первичных вакцин и имеют высокий риск тяжелого течения болезни COVID-19", - отметили в ВОЗ.

В организации также отметили, что лицам в возрасте от 60 лет и старше, которые были полностью привиты вакцинами Sinovac и Sinopharm, следует предложить дополнительную дозу этих же препаратов.

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Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии коронавируса, но появление новых штаммов и другие неожиданные препятствия могут отдалить завершение пандемии.

 

 

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