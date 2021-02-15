ВОЗ разрешила экстренное использование вакцины AstraZeneca

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Именно эту вакцину должны доставить в Украину

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Сегодня Всемирная организация здравоохранения добавила в список для экстренного использования две версии вакцины от СOVID-19 AstraZeneca/Oxford, давая зеленый свет для распространения вакцины по всему миру через COVAX", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, продукт AstraZeneca/Oxford - это вирусная векторная вакцина под названием ChAdOx1-S. Установлено, что она имеет эффективность 63,09% и подходит для стран с низким и средним уровнем дохода благодаря простым требованиям к хранению.

Известно, что препарат производят AstraZeneca-SKBio в Южной Корее и Институт сыворотки крови в Индии. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) рассмотрела вакцину 8 февраля и рекомендовала ее использование для всех возрастных групп от 18 лет.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что первой в Украине может быть доставлена вакцина против коронавируса AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги.