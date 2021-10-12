ВОЗ призывает богатые страны приостановить бустерную вакцинацию против коронавируса

По словам Гебреисуса, это несправедливо, пока Африке и другим бедным странам не хватает вакцин

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал богатые страны приостановить бустерную вакцинацию населения от коронавируса, поскольку, это несправедливо, пока Африке и другим странам не хватает вакцин. Об этом говорится в интервью главы ВОЗ .

"Мир должен прийти в себя. Когда у нас только 166 миллионов доз, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию - это худшее, что мы, как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала", - подчеркнул он.

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Напомним, в конце сентября в США начали делать бустерные прививки вакциной производства компании Pfizer / BionTech от болезни COVID-19 пожилым людям и другим категориям граждан, входящим в группы риска на фоне длительной пандемии.

Кроме того, Министерство здравоохранения Испании постановило ревакцинацию среди людей старше 70 лет. В стране будут прививать третьей дозой вакцин Pfizer и Moderna.

В свою очередь, в Израиле утвердили третью прививку против коронавируса как обязательную. Правительство страны лишило более миллиона граждан COVID-паспортов, став первой страной, которая будет регулировать прививки как доказательство полного иммунитета.