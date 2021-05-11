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ВОЗ признала "индийский" вариант COVID-19 глобальной угрозой

ВОЗ Фото из открытых источников

В ВОЗ отмечают необходимость большего количества исследований

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переквалифицировала "индийский" вариант коронавирус B.1.617 с тройной мутацией как "вариант беспокойства", что несет глобальный риск для здоровья. Об этом сообщает CNBC

Согласно сообщению, технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхов заявила, что вариант B.1.617 распространяется легче, чем оригинальный вирус. Также есть определенные доказательства того, что он может быть устойчивым к защите, которую предоставляет вакцинация. В то же время прививки пока считают эффективными.

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"И поэтому мы классифицируем это как вариант беспокойства на глобальном уровне. Несмотря на то, что некоторые предыдущие исследования продемонстрировали повышенную передачу, нам нужно гораздо больше информации о этотом варианте вируса", - добавила руководительница ван Керкхов.

Следует заметить, на прошлой неделе ВОЗ заявила, что внимательно следит за по меньшей мере 10 вариантами коронавируса во всем мире, в частности B.1.617. Вариант ранее был обозначен как "вариант, представляющий интерес", поскольку для полного понимания его значения были нужны дополнительные исследования.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "индийский" штамм коронавируса быстро ширится странами, более агрессивный, чем предварительно обнаруженые "британский" и "южноафриканский". 

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