ВОЗ признала "индийский" вариант COVID-19 глобальной угрозой

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В ВОЗ отмечают необходимость большего количества исследований

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переквалифицировала "индийский" вариант коронавирус B.1.617 с тройной мутацией как "вариант беспокойства", что несет глобальный риск для здоровья. Об этом сообщает CNBC.

Согласно сообщению, технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхов заявила, что вариант B.1.617 распространяется легче, чем оригинальный вирус. Также есть определенные доказательства того, что он может быть устойчивым к защите, которую предоставляет вакцинация. В то же время прививки пока считают эффективными.

"И поэтому мы классифицируем это как вариант беспокойства на глобальном уровне. Несмотря на то, что некоторые предыдущие исследования продемонстрировали повышенную передачу, нам нужно гораздо больше информации о этотом варианте вируса", - добавила руководительница ван Керкхов.

Следует заметить, на прошлой неделе ВОЗ заявила, что внимательно следит за по меньшей мере 10 вариантами коронавируса во всем мире, в частности B.1.617. Вариант ранее был обозначен как "вариант, представляющий интерес", поскольку для полного понимания его значения были нужны дополнительные исследования.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "индийский" штамм коронавируса быстро ширится странами, более агрессивный, чем предварительно обнаруженые "британский" и "южноафриканский".