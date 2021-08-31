ВОЗ пополнила свой мониторинговый список новым штаммом коронавируса из Колумбии
Колумбийский вариант "Мю" попал в категорию штаммов коронавируса, которые вызывают интерес в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пополнила свой мониторинговый список новым штаммом коронавируса под названием "Мю", который впервые обнаружили в Колумбии. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.
Как отмечается, колумбийский вариант "Мю" попал к категории штаммов коронавируса, которые вызывают интерес в ВОЗ.
В эту категорию попадают штаммы коронавируса, которые имеют генетические изменения, которые могут влиять на характеристики вируса:
- заразность,
- устойчивость к иммунитету,
- сложность протекания заболевания.
Кроме того, в эту категорию входят варианты, указывающие на возникновение риска для глобальной системы здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в мае этого в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, который имеет повышенную степень мутации. Новый вариант, получивший название C.1.2, может быть повышено агрессивным с одновременной большей устойчивостью к вакцинам.
В свою очередь, в ВОЗ заявили, что организация продолжает отслеживать ситуацию вокруг нового штамма коронавирус, который в мае обнаружили в Южно-Африканской Республике. Вариант C.1.2 вызывает "беспокойство" в организации, однако, не похоже на то, что он стремительно распространяется.