ВОЗ пополнила свой мониторинговый список новым штаммом коронавируса из Колумбии

Колумбийский вариант "Мю" попал в категорию штаммов коронавируса, которые вызывают интерес в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пополнила свой мониторинговый список новым штаммом коронавируса под названием "Мю", который впервые обнаружили в Колумбии. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ .

Как отмечается, колумбийский вариант "Мю" попал к категории штаммов коронавируса, которые вызывают интерес в ВОЗ.

В эту категорию попадают штаммы коронавируса, которые имеют генетические изменения, которые могут влиять на характеристики вируса:

заразность,

устойчивость к иммунитету,

сложность протекания заболевания.

Кроме того, в эту категорию входят варианты, указывающие на возникновение риска для глобальной системы здравоохранения.

Мониторинговый список новых штаммов коронавируса Всемирная организация здравоохранения

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Ранее сообщалось, что в мае этого в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, который имеет повышенную степень мутации. Новый вариант, получивший название C.1.2, может быть повышено агрессивным с одновременной большей устойчивостью к вакцинам.

В свою очередь, в ВОЗ заявили, что организация продолжает отслеживать ситуацию вокруг нового штамма коронавирус, который в мае обнаружили в Южно-Африканской Республике. Вариант C.1.2 вызывает "беспокойство" в организации, однако, не похоже на то, что он стремительно распространяется.