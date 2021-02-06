ВОЗ попала в институт вирусологии в Ухане

Эксперты ВОЗ завершили посещать объекты в Китае AP

В течение ближайших дней эксперты будут анализировать собранные данные и консультироваться с китайскими коллегами

Власти Китая предоставили делегации ученых из Всемирной организации здравоохранения доступ ко всем объектам в Ухане, которые они запрашивали для проведения расследования относительно возникновения COVID-19. Об этом говорится в заявлении члена группы ученых Питера Дашака, передает AP.

"Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список. И мы побывали во всех основных местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, всех, кого мы хотели увидеть", - отметил он.

Кроме того, эксперт отметил работу китайских экспертов, в частности, заместителя председателя Уханского Института вирусологии Ши Чжэнли. По словам Питера Дашака, в институте их встретили с открытостью.

"Давление на это заведение, я уверен, было сильным, поэтому действительно хорошо, что не только я, но и вся группа международных экспертов могла задать ценные вопросы", - добавил эксперт.

Отмечается, что ученые ВОЗ завершили посещение объектов в Китае. В течение следующих нескольких дней они планируют изучить собранные данные и провести консультации с китайскими экспертами. После этого полученные выводы она объявят на брифинге.

Напомним, за несколько дней до этого команда Всемирной организации здравоохранения, которая проводит расследование происхождения коронавируса, заявила, что не исключает возможности, что вирус мог появиться из лаборатории в Ухане.