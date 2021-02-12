ВОЗ на следующей неделе опубликует предварительный отчет миссии в Китае

Финальный доклад ВОЗ представит миру через несколько недель

Всемирная организация здравоохранения на следующей неделе представит отчет миссии международных экспертов в Китае, которая расследует происхождение коронавирус. Пока что организация не отвергает ни одной гипотезы о происхождении COVID-19, заявил председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус на брифинге в Женеве .

По его словам, через несколько недель после публикации предварительного отчета о результатах миссии в китайском Ухане и его окрестностях ВОЗ представит миру финальный доклад.

"Мы всегда говорили, что эта миссия не даст ответы на все вопросы, однако она принесла дополнительную информацию, которая приближает нас к пониманию происхождения вируса, который вызывает COVID-19", - отметил Гебреесус.

Также он добавил, что миссия организации в Китае не смогла определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

"Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал он.

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Ранее сообщалось, эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводам, после месяца командировки в Китае, что коронавирус мог начать распространяться из страны осенью 2019 года, а не с декабря, как считается ныне.