ВОЗ до сих пор неизвестно о случаях COVID-19 в Северной Корее
По официальным данным, в Северной Корее до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус
Всемирной организации здравоохранения до сих пор не владеет информацией о состоянии с коронавирусом COVID-19 в Северной Корее. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВОЗ.
Согласно последней обновленной информации от 24 июня, в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР)не зарегистрировано ни одного случая заболевания.
Соответственно, в Северной Корее, по официальным данным, якобы и нет ни одного летального исхода от коронавируса.
Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время заседания членов Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о том, что в стране произошла "большой кризис", связанный с пандемией коронавируса, который может поставить под угрозу безопасность страны и ее граждан.