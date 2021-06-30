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ВОЗ до сих пор неизвестно о случаях COVID-19 в Северной Корее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

По официальным данным, в Северной Корее до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус

Всемирной организации здравоохранения до сих пор не владеет информацией о состоянии с коронавирусом COVID-19 в Северной Корее. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВОЗ.

Согласно последней обновленной информации от 24 июня, в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР)не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Соответственно, в Северной Корее, по официальным данным, якобы и нет ни одного летального исхода от коронавируса.

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Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время заседания членов Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о том, что в стране произошла "большой кризис", связанный с пандемией коронавируса, который может поставить под угрозу безопасность страны и ее граждан.

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