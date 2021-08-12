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Военные из Молдовы примут участие в параде в Киеве

Фото из открытых источников

За пандемии из Молдовы прибудет ограниченное количество солдат из роты почетного караула

Молдавские военные 24 августа примут участие в параде, организованном в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщил министр обороны Молдовы Анатолий носатый после встречи с послом Украины в Молдове Марком Шевченко, передает NewsMaker.

Как отметили в пресс-службе минобороны, в ходе встречи Носатый и Шевченко обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями.

Носатый поблагодарил украинского посла за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.

"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и в целях предотвращения заражений, Национальная армия направит на запад ограниченное количество солдат из роты почетного караула", - сказал министр обороны.

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Ранее сообщалось, что парламент Молдовы на сегодняшнем заседании, 6 августа, утвердило новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей.

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