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Во время столкновений с мигрантами пострадали 7 польских полицейских, пограничник и солдат

Фото из открытых источников

Один из солдат получил ранение лица, после того как в него бросили камнем

Во время столкновений с мигрантами на польско-белорусской границе пострадали 7 полицейских, пограничник и военный. Об этом сообщает PAP.

"Во время сегодняшних нападений пострадали 7 полицейских. Это число включает полицейского, которого ударили камнем по голове и которого доставили в больницы; женщину-полицейского, которую с травмой головы доставили в больницу, и 5 полицейских с ранениями рук и ног. Повреждения нанесли брошенные в нас предметы", – сообщили в польской полиции.

Пограничная служба также сообщила о ранении своей сотрудницы – в нее попали камнем.

По данным Минобороны Польши, один из солдат получил ранение лица, после того как в него бросили камнем.

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Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что не исключает возможности того, что миграционный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом может быть прикрытием для активных действий России против Украины.

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