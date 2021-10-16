Во время школьного мероприятия в Индонезии утонули 11 детей

Фото из открытых источников

Сейчас выясняются обстоятельства несчастного случая

В Индонезии выясняют обстоятельства несчастного случая, в результате которого утонули 11 учеников школы в провинции Западная Ява. Об этом сообщил Синьхуа.

По словам официального представителя поисково-спасательной службы Сене Вуландари, в пятницу около 150 учеников одной из школ в провинции Западная Ява проводили мероприятие у реки.

Отмечается, что из-за неосторожности 21 ребенок начал тонуть. Впоследствии спасатели обнаружили тела 11 погибших.

Однако, других детей удалось спасти. Двое из них пострадали, их доставили в больницу.

Сейчас правоохранительные органы расследуют причины инцидента. Возраст школьников не уточняется.

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