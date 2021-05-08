Во Вьетнаме заявили о первой смерти после прививки вакциной AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca AFP

Скончалась 35-летняя женщина-медик

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о смерти медицинского работника после прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай в стране в результате вакцинации данным препаратом, сообщает "Синьхуа".

По данным министерства, 35-летняя женщина-медик умерла 7 мая от анафилактического шока в южной провинции Аньзян, что является крайне редким случаем при вакцинации от COVID-19.

Медицинский работник получила инъекцию за день до этого, после чего у нее возникла побочная реакция в виде аллергии на нестероидные противовоспалительные препараты. Ей была оказана экстренная медицинская помощь, следует из сообщения ведомства.

Напомним, в начале марта во Вьетнаме стартовала кампания по иммунизации населения от COVID-19 с использованием вакцины AstraZeneca. В приоритетном порядке вакцинировались те, кто работает на передовой в борьбе с пандемией. По данным министерства, по состоянию на утро 7 мая было вакцинировано порядка 748 тыс. жителей.