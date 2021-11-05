Во Вьетнаме от коронавируса ошибочно вакцинировали 18 младенцев

Getty Images

После того, как стало известно об ошибке, малышей сразу поместили в больницу для медобследования и лечения

В столице Вьетнама Ханое ошибочно привили COVID-вакциной Pfizer / BioNTech 18 младенцев в возрасте от двух до шести месяцев. Об этом сообщает The Star.

"18 детей в возрасте от двух до шести месяцев случайно прививали препаратом Pfizer/BioNTech", - говорится в публикации.

Для обследования детей отправили в специальный госпиталь.



Врачи сообщают, что младенцы находятся в стабильном состоянии. Некоторые перенесли типичные реакции организма на коронавірусну вакцину: повышение температуры, покраснение и отек в месте укола.

Причина такой ошибки пока неизвестна. Ее изучением занимается Департамент здравоохранения в Ханое.

Новости по теме: В Сингапуре медику ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины против коронавируса

Как сообщалось ранее, в британском городе Вулвергемптон частная лаборатория Immensa Health Clinic ошибочно выдала 43 тысячи отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID-19.