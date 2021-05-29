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Во Вьетнаме обнаружили "гибридный" вариант коронавируса

Коронавирус во Вьетнаме AFP

Новая разновидность коронавирус является более заразным и быстро распространяется

Во Вьетнаме обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции - гибрид индийского и британского вариантов SARS-CoV-2. Об этом заявил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает Reuters.

По его словам, новая разновидность коронавируса является более заразной и быстро распространяется. Это объясняет то, как много новых случаев появилось в разных местах страны за короткий период.

К слову, ранее Вьетнам сообщал о семи вариантов вируса: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (британский вариант), B.1.351, A.23.1 и B.1.617.2 (индийский вариант).

С начала пандемии COVID-19 во Вьетнаме зарегистрировано 6396 случаев коронавируса и 47 смертей.

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Напомним, на западе Франции зафиксировали новый кластер очень редкого варианта коронавируса. Штамм под названием 20i/484q - родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).

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