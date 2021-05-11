"Во мне начал пробуждаться монстр": Появилось видео допроса "стрелка из Казани"

"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев Мkset

На записи видно, что задержанный имеет явные признаки психического заболевания

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, называл себя богом и хотел, чтобы об этом узнали все. Об этом он сказал во время допроса, видео которого опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

На записи видно, что задержанный имеет явные признаки психического заболевания.

"Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не приписывайте мне какую-то экстрасенсорную или психологическую х**ню", - сказал он стражам порядка.

Также он отметил, что отрекся от своих родителей.

"Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", - отметил Галявиев.

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Напомним, сегодня, 11 мая, в Казани в школе №175 с самого утра началась стрельба. Также сообщалось о взрыве.

Один из правонарушителей, пытаясь скрыться, выпрыгнул из окна школы, его задержали.

Позже стало известно, что число жертв стрельбы составляет 11 человек, 32 человека пострадали - их доставили в больницы.

В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил гибель лишь семи детей и одной учительницы. Еще 16 человек, по его словам, сейчас находятся в госпитале.

Также стоит добавить, что в МВД России официально подтвердили, что задержан один из подозреваемых, и что во всей Казани введен режим контртеррористической операции. Однако, то, что у задержанного были сообщники, пока официально не подтвердили.