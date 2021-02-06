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Во французском Бордо прогремел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв в Бордо BFMTV

В результате взрыва обрушился жилой дом, сейчас существует угроза обрушения еще нескольких сооружений

Во французском городе Бордо прогремел взрыв в жилом доме, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщают BFMTV и SudOuest

По предварительной информации, взрыв произошел в одном из верхних этажей жилого дома, расположенного в квартале Шартон вблизи площади Пикар.

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В результате взрыва обрушился жилой дом. Кроме того, существует опасность обрушения еще нескольких зданий. Отмечается, что в завалах спасатели ищут людей, которые на момент взрыва могли находиться в доме.

Причины инцидента и другие подробности устанавливают правоохранители, которые оцепили район. 

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Напомним, недавно в немецком городе Меммингене в офисе Красного Креста прогремел взрыв. В результате этого пострадали по меньшей мере пять человек. 

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