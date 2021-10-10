Во Франции задержали экс-пилота, который хотел протаранить Нотр-Дам де Пари
Мужчина предлагал своему знакомому разбиться вместе с ним
Во Франции задержали бывшего пилота авиакомпании Air Liberté, Air Tahiti и Royal Fly, который планировал протаранить самолетом собор Нотр-Дам в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.
Согласно сообщению, мужчина, который регулярно летает на одномоторном самолете Cessna, рассказал о своем замысле знакомому, а тот в свою очередь проинформировал пограничников, а те уже передали информацию в полицию.
"Вы увидите, что в ближайшие дни самолет врежется в Нотр-Дам", - сказал подозреваемый товарищу, который обратился к правоохранителям.
По данным издания, пилот также предложил одному из своих знакомых разбиться о выдающееся сооружение вместе с ним.
Его задержали в четверг, 7 июля, неподалеку от церкви Сен-Сюльпис.
Как отмечается, мужчина имеет психические расстройства, поэтому, скорее всего, его отправят на лечение в психиатрическую больницу и на психиатрическую экспертизу.
Напомним, вечером 15 апреля 2019 года в центре Парижа произошел масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери. В результате в Нотр-Даме обрушился главный шпиль и разрушились деревянные конструкции перекрытия крыши.
Через некоторое время собор Парижской Богоматери начали восстанавливать.