Во Франции задержали экс-пилота, который хотел протаранить Нотр-Дам де Пари

Мужчина предлагал своему знакомому разбиться вместе с ним

Во Франции задержали бывшего пилота авиакомпании Air Liberté, Air Tahiti и Royal Fly, который планировал протаранить самолетом собор Нотр-Дам в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.

Согласно сообщению, мужчина, который регулярно летает на одномоторном самолете Cessna, рассказал о своем замысле знакомому, а тот в свою очередь проинформировал пограничников, а те уже передали информацию в полицию.

"Вы увидите, что в ближайшие дни самолет врежется в Нотр-Дам", - сказал подозреваемый товарищу, который обратился к правоохранителям.

По данным издания, пилот также предложил одному из своих знакомых разбиться о выдающееся сооружение вместе с ним.