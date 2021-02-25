Во Франции впервые показали неизвестную картину Ван Гога: Ее выставили на аукцион

Картина Винсента Ван Гога " Уличная сцена на Монмартре" Фото из открытых источников

Более 100 лет ее никто не видел

Впервые на аукцион выставили картину известного нидерландского художника Винсента Ван Гога с изображением парижской улицы "Уличная сцена на Монмартре". Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, она была нарисована в 1887 году и является одной из серии работ художника, которые он создал, когда жил у своего брата Тео. Однако, большую часть времени картина принадлежала французской семье и провела более века за закрытыми дверями.

"Это интересная картина, поскольку она является переходной работой между голландскими годами Ван Гога, когда он рисовал темными, землистыми красками, и пышными произведениями, которые создавал в Провансе. Именно в Париже он открыл импрессионизм, и это заставило его исследовать цвет", - пояснил эксперт Ван Гога Мартин Бэйл.

При этом он отметил, что несмотря на большую популярность самого Винсента Ван Гога, его картины на аукционах не приносят больших сумм. В частности, "Уличную сцену на Монмартре" оценивают примерно в 5-8 млн евро.

"Но пока цена не снизится, очевидно, никогда не знаешь, что будет на аукционе. Сейчас на Дальнем Востоке существует большой интерес к Ван Гогу, поэтому рынок его картин действительно глобальный", - отметил специалист.

Сама картина будет представлена в аукционных домах Sotheby's в Париже, Амстердаме и Гонконге перед ее продажей уже 25 марта.

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Ранее сообщалось, что в музее в Голландии выложили в сеть 1098 оцифрованных работ худоджника Винсента Ван Гога. Это сделали для того, чтобы люди не забывали об искусстве, несмотря на карантин.