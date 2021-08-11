Во Франции вандалы повредили более 20 центров вакцинации и тестирования

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В последние недели по Франции прокатились массовые протесты против "паспортов здоровья"

Во Франции вандалы атаковали более 20 медицинских учреждений, среди которых большинство – центры вакцинации, на фоне усиления кампании вакцинации французским правительством. Об этом сообщает агентство Reuters.

С 12 июля в общей сложности 22 медицинские учреждения подверглись нападению, в том числе 15 центров вакцинации, 5 центров тестирования на COVID-19 и одна медицинская лаборатория, сообщил агентству в среду чиновник министерства внутренних дел Франции.

По всей стране в центрах вакцинации, центрах тестирования и зданиях аптек неизвестные оставляли свастики и надписи, такие как "коллаборационист", "нацист" и "геноцид".

Такие же лозунги были замечены на некоторых демонстрациях против "паспортов здоровья".

В последние недели по Франции прокатились массовые протесты против "паспортов здоровья". Протестующие заявили, что пропуск ограничивает их свободы.

Министр внутренних дел заявил, что нападавшие будут строго наказаны, но пока никаких крупных арестов не проведено.

Начиная с 9 августа по всей Франции повседневные мероприятия, такие как посещение кафе или поездка на поезде, разрешены только тем, кто может доказать, что имеет прививки от коронавируса, выздоровел или получил отрицательный тест.

Более жесткие правила, которые также предусматривают обязательную вакцинацию всех медицинских работников до 15 сентября, будут действовать до середины ноября и применяться ко всем, кому исполнилось 18 лет.

Среди 67 миллионов жителей Франции около 63% получили по меньшей мере один укол вакцины, более половины полностью вакцинированы.

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Ранее сообщалось, что в Польше работники пунктов вакцинации получат статус государственного служащего. В связи с этим правительство повысит безопасность медработников, осуществляющих прививки.