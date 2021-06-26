Во Франции в зале суда освободили женщину, убившую отчима-насильника

Валери Бако в зале суда AFP

Петицию с требованием освободить женщину подписали более 700 тысяч человек

Во Франции в зале суда освободили Валери Бако, осужденную за убийство мужа, который сначала был ее отчимом, а потом мужем и сутенером. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Согласно сообщению, обвинение, выдвинутое против Бако, предусматривало наказание вплоть до пожизненного заключения, но женщину приговорили к четырем годам тюрьмы, из которых три условно, а еще год обвиняемая уже провела под стражей во время следствия.

Все началось, когда Бако было 12 лет и партнер ее алкозависимой матери, 37-летний Даниэль Полетт впервые изнасиловал девочку. Мужчину отправили в тюрьму, но через три года он вышел на свободу и снова взялся за старое.

Когда в 17 лет Валери забеременела, то мать выгнала ее и Полетта из дома. После этого, мужчина и девушка начали жить вместе. Злоумышленник, угрожая убить за отказ, заставлял жену оказывать сексуальные услуги водителям-дальнобойщикам в собственном микроавтобусе Peugeot. Также Полетт заставлял Бако вступать в лесбийские связи и снимал это на видео.

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Во время следствия было установлено, что мужчина неоднократно бил Валери, сломал нос, наводил на нее пистолет, а однажды ударил по голове молотком. Сама женщина рассказала, что муж запрещал ей общаться с людьми, когда уходила из дома, и посылал приятелей следить за ней.

Как отмечается, Валери родила от Полетта четверых детей. Они дважды жаловались на отца в полицию, но правоохранители отказывались разговаривать с несовершеннолетними и заявляли, чтобы к ним обратилась мать.

Однажды кто-то из детей увидел заказанную отцом визитку и поинтересовался у матери, что такое "эскорт-девушка". Терпение Валери лопнуло после того, как Полетт начал говорить о сексе с 14-летней дочерью Карлин.

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Так, 13 марта 2016 года после "работы" женщина убила мужа, сделав один выстрел в затылок из пистолета Полетта, что хранился в машине. Двое старших детей помогли матери спрятать тело, но в октябре 2017 года правда вышла наружу.

Известно, что Бако призналась в убийстве, а после года предварительного заключения, женщину отпустили под подписку до суда. Ожидая суд, Валери написала 198-страничную книгу под названием "Все знали".

Следует заметить, что эта история получила огласку в обществе, была создана петиция с требованием снять обвинение с женщины, свои подписи поставили более 700 тысяч человек.

Когда вся судебная тяжба закончилась, Валери заявила, что испытывает "не облегчение, а опустошение - моральное и физическое" и хочет просто вернуться к своим четырем детям.

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Напомним, недавно в Испании осудили мужчину, который задушил свою мать, а затем расчленил ее тело и съел останки, поделившись с собакой.