Во Франции разбился вертолет службы гражданской безопасности: Один человек погиб

GILLES TOURENG PRO/TWITTER

Четырем спасателям на борту повезло выжить

Во Франции к вечеру 12 сентября разбился вертолет службы гражданской безопасности с пятью людьми на борту. Об этом сообщает "Le Figaro".

Как известно, вертолет потерпел крушение в департаменте Изер, в регионе Овернь-Рона-Альпы, около 16:30, направляясь на вызов для оказания помощи. После падения он загорелся.

Четырем спасателям на борту удалось выжить, их коллега-механик погиб. Пилота, медика и двух жандармов с травмами госпитализировали в Гренобль, один человек в тяжелом состоянии.

"Сегодня большая семья служащих гражданской безопасности потеряла одного героя... Нация разделяет боль семьи. Наши мысли с ранеными", – отреагировал президент Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter.

Также министр внутренних дел Жераль Дарманен выразил соболезнования семье и коллегам погибшего и сообщил, что в понедельник лично прибудет на место, пообщаться с ними.

Причины аварии пока неизвестны, ведется расследование.

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Напомним, ранее в Соединенных Штатах Америки разбился военный самолет. Отмечается, что инцидент произошел во вторник около 16:30 по местному времени. Вертолет типа MH-60S упал в море во время полета в 110 км от побережья Сан Диего.