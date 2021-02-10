Во Франции разбился вертолет: Есть погибшие и раненые

Куршевель Фото из открытых источников

Вертолет принадлежит президенту ассоциации торговцев курорта Тарентез и владельцу нескольких магазинов Патрику Лепейдри

На горнолыжном курорте Куршевель упал вертолет, в результате 2 человека погибли и еще 3 травмированы. Об этом пишет France Bleu.

По информации издания, сигнал об аварии подали около 17: 00. Один из свидетелей рассказал, что видел падение вертолета и дым на высоте 1900 метров.

Сообщается, что состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое – в относительно тяжелом состоянии.

Ряд местных СМИ отмечает, что вертолет принадлежит президенту ассоциации торговцев курорта Тарентез и владельцу нескольких магазинов Патрику Лепейдри. Он получил травмы и сейчас находится в больнице.

Расследование было поручено исследовательской секции жандармерии воздушного транспорта.

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Напомним, недавно в Бразилии упал частный самолет с футболистами на борту, в результате чего шесть человек погибли.