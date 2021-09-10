Во Франции разбился туристический самолет, все погибли

Воздушное судно разбилось при заходе на посадку

В пятницу, 10 сентября, недалеко от французского города Дижон разбился туристический самолет. На борту воздушного судна находились три человека. Никто из них не выжил. Об этом сообщает Bien Public.

Авиакатастрофа произошла около 14:30 (15:30 по Киеву) на аэродроме Даруа. Самолет вылетел из Нанси и разбился при заходе на посадку. Трое мужчин, находившихся на его борту, погибли.

Издание отмечает, что разбившийся самолет был одним из пяти, вылетевших накануне из департамента Эсон. Воздушное судно по неизвестным причинам отклонилось от плана полетов.

Как известно, на месте падения самолета работают правоохранители и спасатели. По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия. Ведется расследование произошедшего.

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Напомним, ранее во французском департаменте Сомма разбился туристический одномоторный самолет DR400. В результате происшествия погибли два человека - мужчины 36 и 52 лет.