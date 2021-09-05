Во Франции разбился туристический одномоторный самолет: Есть жертвы

В результате происшествия погибли два человека-мужчины 36 и 52 лет

Во французском департаменте Сомма разбился туристический одномоторный самолет DR400. Об этом сообщает Paris-Normandie .

Согласно сообщению, самолет DR400 вылетел с аэродрома Трепрти и через некоторое время упал в поле. Сама авиакатастрофа произошла между населенными пунктами Воньяруэ и Фриакур, в нескольких километрах от залива Сомме.

В результате происшествия погибли два человека-мужчины 36 и 52 лет.

Причины аварии сейчас выясняются.

По данному факту инцидента возбуждено два уголовных дела.

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Напомним, ранее в департаменте Савойя на юге Франции, упал небольшой самолет с туристами, в результате чего три человека погибли.