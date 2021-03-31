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Во Франции расширяют действие жесткого карантина на всю страну

Фото из открытых источников

Медицинской системе страны грозит коллапс

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о расширении на все регионы ограничений, которые уже действуют в Париже, на севере и части юго-востока страны. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

Согласно сообщению, карантинные мероприятия будут действовать минимум месяц, начиная с субботы, 3 апреля. Теперь по всей стране будет ограничено передвижение, а также на три недели закроют все школы. 

Таким образом во Франции пытаются ослабить третью волну коронавирусной инфекции, что может повлечь коллапс медицинской системы.

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"Мы потеряем контроль, если не будем действовать сейчас. Это лучшее решение для замедления вируса", – сказал Макрон в телеобращении к нации.

Известно, что за весь период пандемии жертвами болезни во Франции стали 95 337 человек.

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Напомним, ранее во Франции обнаружили штамм коронавируса с новыми изменениями, которые могут сделать его более заразным и уменьшить чувствительность к разработанным вакцинам.

 

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