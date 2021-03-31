Во Франции расширяют действие жесткого карантина на всю страну
Медицинской системе страны грозит коллапс
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о расширении на все регионы ограничений, которые уже действуют в Париже, на севере и части юго-востока страны. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Согласно сообщению, карантинные мероприятия будут действовать минимум месяц, начиная с субботы, 3 апреля. Теперь по всей стране будет ограничено передвижение, а также на три недели закроют все школы.
Таким образом во Франции пытаются ослабить третью волну коронавирусной инфекции, что может повлечь коллапс медицинской системы.
"Мы потеряем контроль, если не будем действовать сейчас. Это лучшее решение для замедления вируса", – сказал Макрон в телеобращении к нации.
Известно, что за весь период пандемии жертвами болезни во Франции стали 95 337 человек.
Напомним, ранее во Франции обнаружили штамм коронавируса с новыми изменениями, которые могут сделать его более заразным и уменьшить чувствительность к разработанным вакцинам.