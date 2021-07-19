Во Франции протестующие разгромили центры вакцинации от COVID-19

Один из центров вакцинации во Франции Радио Свобода

Людей возмутило решение правительства относительно обязательных прививок для медицинских работников, а также запуска системы QR-кодов для входа в бары, рестораны, музеи и другие общественные места

Во Франции люди, которые протестуют против усиления мер по борьбе с COVID-19, разгромили два центра вакцинации, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, произошло это в городе Ланс-ан-Веркор недалеко от Гренобля и в деревне Урругне рядом с Биаррицем.

Заметим, ранее в этом месяце правительство страны ввело обязательные прививки для медицинских работников, а также объявило о запуске системы QR-кодов для входа в бары, рестораны, музеи и другие общественные места.

Таким образом власти пытаются остановить распространение более заразного штамма коронавируса "Дельта".

После объявления о новых ограничениях в субботу, 17 июля, в нескольких городах Франции прошли акции протеста. Критики обвинили президента Эмманюэля Макрона в нарушении их свобод.

Напомним, по информации ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" сейчас зафиксировано в 111 странах мира.

В Европейском Союзе уже прогнозируют, что к концу лета заболеваемость именно этой разновидностью коронавируса составит 90% из всех случаев.