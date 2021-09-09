Смерть 88-летнего Бельмондо стала большой потерей для французского кинематографического искусства, ведь мужчина внес большой вклад в развитие сферы кино. Церемония прощания с культовым артистом состоялась в парижском Доме инвалидов, который является памятником военной истории Франции.

Как отмечается, почтить память Жан-Поля Бельмондо пришли почти тысяча французов, среди которых и президент страны Эмманюэль Макрон. Прощальную церемонию сопровождал оркестр.

Известно, что захоронение талантливого актера состоится завтра, 10 сентября, в Сен-Жермен-де-Пре.

Напомним, 6 сентября стало известно, что легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни. Что стало причиной его смерти - пока неизвестно.