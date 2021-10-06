Во Франции перехватили судно с тонной кокаина, среди экипажа - украинцы

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Судно перенаправили в порт Дюнкерка, где обнаружили на его борту более тонны кокаина

В минувшую пятницу французская таможня перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпен. Об этом сообщает RFI.

Судно, которое проходило в районе северного берега Франции, перенаправили в порт Дюнкерка, где обнаружили на его борту более тонны кокаина.

По данным газеты La Voix du Nord, экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых - граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. Агентство AFP отмечает, что там были и граждане Украины, капитан - гражданин Румынии. Всех задержали.

По итогам трехдневного содержания под стражей экипаж направили к судебным следователям в Париж. Следствие ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью.

Сообщается, что 1 127 кг наркотика было спрятано в трюме судна Trudy, следовавшего под флагом Либерии. Стоимость груза оценивают в десятки миллионов евро. Судно останется в порту Дюнкерка по крайней мере до четверга.

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Напомним, ранее мы писали, что в Кировоградской области разоблачили схему поставки наркотиков в следственный изолятор. Каждый член преступной группы имел свою роль: фасовка, доставка и сбыт.