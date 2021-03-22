Во Франции отыскали мегалитический комплекс с необычными узорами

Фото из открытых источников

Он датируется эпохой среднего неолита

На юго-востоке Франции археологи нашли древнее поселение и огромный мегалитический комплекс эпохи среднего неолита. Об этом сообщает The History Blog.

Как отмечается, открытие было сделано во время раскопок в городе Массоне.

При этом добавляется, что каменные мегалиты были установлены намеренно и имели организационный характер, поскольку четко спроектированы строителями. Главный мегалит - это пятитонная плита длиной около более 3 м, шириной и высотой по 1 м.

При этом добавляется, что во время раскопок каменного круга археологи обнаружили, что на некоторых мегалитах выгравированы абстрактные геометрические рисунки. С помощью специального анализа RTI удалось выяснить, что формирование этих плит происходило в несколько этапов.

Следовательно, на них изображены четырехугольные, крестообразные или елочные узоры. Одна из возможных интерпретаций заключается в том, что эти модели представляют ландшафт сельскохозяйственных участков.

Напомним, что в Греции при странных обстоятельствах обнаружили две древние статуи, которым около 2300 лет. Находку раскопали в муниципалитете паяния, где начались работы по сооружению новой ратуши.