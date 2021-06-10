Во Франции осудили мужчину, который дал пощечину президенту Макрону

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT

Дамьена Тареля приговорили к четырем месяцам заключения

Во Франции приговорили к четырем месяцам заключения мужчину, ударившего президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro.

Согласно сообщению, обвиняемый предстал перед судом 10 июня через два дня после установления фактов. Прокуратура просила для него 18 месяцев заключения.

Как отмечается, 28-летний Дамьен Тарель во время слушания признал, что "нанес удар главе государства и произнес слова, которые осуждают политику".

Он также сказал, что "действовал инстинктивно и не задумывался, когда выражал свое недовольство".

Сам Эмманюэль Макрон не подавал жалобу, но дело открыла прокуратура, которая заявила, что видит в этой пощечине "политическое выражение", подчеркнув, что этот жест был не только желанием нанести удар, но и "желанием унизить".

В свою очередь, арестованный друг обвиняемого, который снимал нападение, получит повестку в суд до конца второй половины 2022 года в связи с преступлениями, связанными с незаконным хранением оружия, обнаруженного в его доме.

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Напомним, президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита на юг страны ударили по лицу. Он подошел к группе граждан и один из присутствующих осмелился ударить его. При этом мужчина восклицал: "Долой Макрономию!". Инцидент попал на видео.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на него в департаменте Дром ни с чем не связанным инцидентом и призвал не преувеличивать его.