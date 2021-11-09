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Во Франции объявили о введении бустерной COVID-вакцинации для пожилых людей

Президент Франции Эмманюэль Макрон

 Фото из открытых источников

С середины декабря COVID-сертификат категории 65+ будут выдавать только после третьей прививки

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении бустерной COVID-вакцинации для пожилых людей. С середины декабря COVID-сертификат категории 65+ лет будут выдавать лишь после третьей прививки. Об этом стало известно во время выступления Макрона.

По словам главы государства, мир еще не победил пандемию коронавируса, несмотря на вакцинацию и новые методы лечения.

"Мы не закончили с эпидемией", - заявил Макрон.

Кроме этого, глава государства объявил о начале кампании повторной вакцинации пожилых людей.

По его словам, с 15 декабря "зеленый пропуск" будет выдаваться гражданам старше 65 лет только при условии наличия третьей дозы вакцины от COVID.

"Сделайте прививку, чтобы защитить себя", - обратился президент Франции к гражданам страны, которые еще не получили ни одной дозы вакцины.

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Напомним, ранее мы писали, что во Франции решили вернуть обязательный масочный режим в школах. Ограничения будут вводить в департаментах, где превышен уровень заболеваемости коронавирусом.

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