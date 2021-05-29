Во Франции обнаружили новую вспышку редкого штамма COVID-19 с новой мутацией

Согласно сообщению, большинство из них - в коммуне Нёр. Речь идет о той же самой разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо. В то же время, пока неизвестно, есть ли связь между этими двумя кластерами.

Штамм под названием 20i/484q - родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).