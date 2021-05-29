Во Франции обнаружили новую вспышку редкого штамма COVID-19 с новой мутацией
Штамм под названием 20i/484q - родственен британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией
На западе Франции зафиксировали новый кластер очень редкого варианта коронавируса. По состоянию на 27 мая было подтверждено 37 таких случаев, передает DW.
Согласно сообщению, большинство из них - в коммуне Нёр. Речь идет о той же самой разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо. В то же время, пока неизвестно, есть ли связь между этими двумя кластерами.
Штамм под названием 20i/484q - родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).
К слову, около 80% всех новых случаев заболевания COVID во Франции является "британскому" варианту, более заразным, чем оригинальный коронавирус.
Напомним, с 3 мая, власти Франции ослабила некоторые ограничения, которые были введены для борьбы с распространением COVID-19.