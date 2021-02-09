Во Франции 116-летняя женщина бессимптомно переболела COVID-19

Женщина находилась на самоизоляции

Во Франции старейшая жительница Европы 116-летняя сестра Андре смогла переболеть коронавирусом COVID-19 без каких-либо симптомов. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, сестра Андре (урожденная Люсиль Рандоне) выздоровела после перенесенного COVID-19. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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Болезнь у женщины, которая является вторым самым старым человеком в мире, проходила бессимптомно, все это время она находилась на самоизоляции.

Как отмечается, в этот четверг, 11 февраля, сестра Люсиль отпразднует свое 117-летие в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне.

Напомним, ранее в Испании выздоровела после заболевания коронавирусом COVID-19 113-летняя Мария Браньяс.