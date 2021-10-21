ВМС Турции вооружились сверхсовременными дронами собственного производства. Видео

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Они способны поднимать 750 кг и находиться в воздухе не менее 50 часов

Военно-морские силы Турции получили на вооружение сверхсовременные дроны собственного производства. Об этом говорилось в Twitter главы Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаила Демира.

"Отечественные БПЛА AKSUNGUR производства компании TUSAŞ успешно прошли испытания и переданы ВМС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны имеют грузоподъемность 750 кг и максимальное время полета не менее 50 часов.

İLK #AKSUNGUR’U TESLİM ETTİK!

@TUSAS_TR tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. ✈



AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip.



HAYIRLI OLSUN pic.twitter.com/Gv9orTpctR — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 20, 2021

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Как сообщалось ранее, Украина намеревалась закупить еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar. Сейчас в украинской армии уже есть два комплекса.

Кроме этого, Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. Так, в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС.

А Министерство обороны США пообещало выплатить компенсации родственникам жителей Афганистана, погибших в конце августа в результате удара американского беспилотника.

Известно, что трагедия произошла 29 августа в Кабуле. Ракета Hellfire попала в автомобиль, убив десять гражданских лиц, семь из которых – дети.