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ВМС Турции вооружились сверхсовременными дронами собственного производства. Видео

Фото из открытых источников

Они способны поднимать 750 кг и находиться в воздухе не менее 50 часов

Военно-морские силы Турции получили на вооружение сверхсовременные дроны собственного производства. Об этом говорилось в Twitter главы Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаила Демира.

 "Отечественные БПЛА AKSUNGUR производства компании TUSAŞ успешно прошли испытания и переданы ВМС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны имеют грузоподъемность 750 кг и максимальное время полета не менее 50 часов.

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Как сообщалось ранее, Украина намеревалась закупить еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar. Сейчас в украинской армии уже есть два комплекса.

Кроме этого, Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. Так, в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС.

А Министерство обороны США пообещало выплатить компенсации родственникам жителей Афганистана, погибших в конце августа в результате удара американского беспилотника.

Известно, что трагедия произошла 29 августа в Кабуле. Ракета Hellfire попала в автомобиль, убив десять гражданских лиц, семь из которых – дети.

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