ВМС Турции вооружились сверхсовременными дронами собственного производства. Видео
Они способны поднимать 750 кг и находиться в воздухе не менее 50 часов
Военно-морские силы Турции получили на вооружение сверхсовременные дроны собственного производства. Об этом говорилось в Twitter главы Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаила Демира.
"Отечественные БПЛА AKSUNGUR производства компании TUSAŞ успешно прошли испытания и переданы ВМС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны имеют грузоподъемность 750 кг и максимальное время полета не менее 50 часов.
İLK #AKSUNGUR’U TESLİM ETTİK!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 20, 2021
@TUSAS_TR tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. ✈
AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip.
HAYIRLI OLSUN pic.twitter.com/Gv9orTpctR
Как сообщалось ранее, Украина намеревалась закупить еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar. Сейчас в украинской армии уже есть два комплекса.
Кроме этого, Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. Так, в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС.
А Министерство обороны США пообещало выплатить компенсации родственникам жителей Афганистана, погибших в конце августа в результате удара американского беспилотника.
Известно, что трагедия произошла 29 августа в Кабуле. Ракета Hellfire попала в автомобиль, убив десять гражданских лиц, семь из которых – дети.