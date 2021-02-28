Вместо наводнения засуха: В Венеции резко упал уровень воды в каналах

Это явление затрудняет передвижение местным жителям

В этом году в Венеции из-за рекордных отливов наблюдается необычное явление - многие городские каналы остались без воды. Об этом сообщает BBC News Украина.

Согласно сообщению, теперь передвигаться по городу будет сложно не только тем немногим туристам, которые все же смогли достать до Венеции в период пандемии, но и многим местным жителям, для которых лодки и катера являются единственным транспортным средством.

Как отмечается, из-за рекордного отлива уровень воды в городе снизился на 48 сантиметров, в результате чего многие венецианские гондольеры временно остались без работы.

Известно, что в крупнейшем проливе между островами Венецианской лагуны, Гранд-канале, вода все же осталась, но ее уровень заметно упал.

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Напомним, ранее сообщалось, что из-за карантина, введенного в Венеции, вода в каналах города стала значительно чище.