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Власти Гаити заявили, что президента пытали перед убийством

Жовенель Моиз Фото из открытых источников

Подозреваемые, находящиеся под стражей, действительно причастны к убийству Моиза, и благодаря их свидетельству преступление будет раскрыто

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что перед смертью президента страны Жовенеля Моиза подвергли пыткам. Он также пообещал привлечь к ответственности всех виновных в убийстве. Об этом гаитянский чиновник рассказал в своем интервью для ABC News.
 
"Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили. Мы захватили около 20 из них. Сейчас они находятся под стражей. И мы твердо верим, что правосудие будет обеспечено", - подчеркнул он.
 
Также чиновник добавил, что, по его убеждению, подозреваемые, находящиеся под стражей, действительно причастны к убийству Моиза, и благодаря их свидетельству преступление будет раскрыто.

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Напомним, в ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити и открыла огонь по лидеру страны и его семье. Тот скончался от огнестрельного ранения.

Также стало известно о тяжелом ранении жены Жовенеля Моиза. Более того, некоторые СМИ распространили новость о том, что первая леди погибла однако впоследствии оказалось, что врачам удалось вернуть ее к жизни. Сейчас ее состояние стабильное, она находится в больнице во Флориде (США).

Пока неизвестно, кто именно стоит за нападением, но глава правительства Клод Жозеф сообщил, что часть нападавших говорила на испанском языке.

Как сообщалось, ранее правоохранители Гаити задержали 23 человека, которые готовили государственный переворот и покушение на президента страны Жовенеля Мойза. Среди задержанных был даже судья Верховного суда.

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