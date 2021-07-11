Власти Гаити заявили, что президента пытали перед убийством

Жовенель Моиз Фото из открытых источников

Подозреваемые, находящиеся под стражей, действительно причастны к убийству Моиза, и благодаря их свидетельству преступление будет раскрыто

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что перед смертью президента страны Жовенеля Моиза подвергли пыткам. Он также пообещал привлечь к ответственности всех виновных в убийстве. Об этом гаитянский чиновник рассказал в своем интервью для ABC News

"Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили. Мы захватили около 20 из них. Сейчас они находятся под стражей. И мы твердо верим, что правосудие будет обеспечено", - подчеркнул он.

Также чиновник добавил, что, по его убеждению, подозреваемые, находящиеся под стражей, действительно причастны к убийству Моиза, и благодаря их свидетельству преступление будет раскрыто.