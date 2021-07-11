Власти Гаити заявили, что президента пытали перед убийством
Подозреваемые, находящиеся под стражей, действительно причастны к убийству Моиза, и благодаря их свидетельству преступление будет раскрыто
Напомним, в ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити и открыла огонь по лидеру страны и его семье. Тот скончался от огнестрельного ранения.
Также стало известно о тяжелом ранении жены Жовенеля Моиза. Более того, некоторые СМИ распространили новость о том, что первая леди погибла однако впоследствии оказалось, что врачам удалось вернуть ее к жизни. Сейчас ее состояние стабильное, она находится в больнице во Флориде (США).
Пока неизвестно, кто именно стоит за нападением, но глава правительства Клод Жозеф сообщил, что часть нападавших говорила на испанском языке.
Как сообщалось, ранее правоохранители Гаити задержали 23 человека, которые готовили государственный переворот и покушение на президента страны Жовенеля Мойза. Среди задержанных был даже судья Верховного суда.