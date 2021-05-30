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Власти Баварии призвали как можно скорее разрешить использовать "Спутник V" в Европе

Российская вакцина "Спутник V" РИА Новости

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Европейское агентство по лекарственным препаратам должно как можно быстрее утвердить для использования российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Слова чиновника приводит Bild.

"Двигатель вакцинации не должен давать сбои. Прежде всего, необходимо ускорить процесс утверждения "Спутника V", - сказал чиновник.

Кроме того, Зедер добавил, что решение по вакцине нельзя откладывать по "чисто идеологическим причинам".

Пока в правительстве Германии ожидают решения регулятора ЕС по поводу российской вакцины. Однако оно должно подоспеть не раньше сентября, поскольку чиновники говорят о недостатке данных о препарате.

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В Баварии давно интересуются российской вакциной. Еще в начале стало известно, что эта федеральная земля хочет закупить 2,5 миллионов доз "Спутника V" в обход Евросоюза.

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