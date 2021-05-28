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"Википедию" в РФ ждут санкций, если она окажется в списке иностранных агентов

Фото из открытых источников

Новый законопроект, поданный в Госдуму, обязывает ИТ-гигантов открывать представительства в РФ

Российская версия "Википедии" может оказаться среди иностранных агентов и попасть под санкции в случае открытия филиала в России, предупредили в "Викимедиа ру", передает ТАСС.

В частности, 21 мая в Госдуму РФ внесли законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в России. Этот документ 28 мая рассматривают на расширенном заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она автоматом становится иностранным агентом, на нее накладываются все эти санкции против иностранных агентов", отметил исполнительный директор "Викимедиа ру" Станислав Козловский.

Отмечается, что в целом предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ.

В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), відеохостінги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. 

Список может корректироваться.

Первое чтение законопроекта запланировано на 1 июня. Российские депутаты планируют принять его во всех трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы, последнее пленарное заседание которой должно пройти 24 июня.

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