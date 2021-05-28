"Википедию" в РФ ждут санкций, если она окажется в списке иностранных агентов

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Новый законопроект, поданный в Госдуму, обязывает ИТ-гигантов открывать представительства в РФ

Российская версия "Википедии" может оказаться среди иностранных агентов и попасть под санкции в случае открытия филиала в России, предупредили в "Викимедиа ру", передает ТАСС.

В частности, 21 мая в Госдуму РФ внесли законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в России. Этот документ 28 мая рассматривают на расширенном заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она автоматом становится иностранным агентом, на нее накладываются все эти санкции против иностранных агентов", отметил исполнительный директор "Викимедиа ру" Станислав Козловский.

Отмечается, что в целом предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ.

В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), відеохостінги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org.

Список может корректироваться.

Первое чтение законопроекта запланировано на 1 июня. Российские депутаты планируют принять его во всех трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы, последнее пленарное заседание которой должно пройти 24 июня.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ ввела административные штрафы за нарушения порядка деятельности "иностранных агентов".