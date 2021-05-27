Видео дня: Впервые за 3 тыс. лет в Австралии родились дикие тасманийские дьяволы

Все первое потомство животных здоровое

Тасманийские дьяволы, которых в прошлом году выпустили на заповедную дикую территорию в австралийском штате Новый Южный Уэльс, принесли первое потомство - семь здоровых детенышей.

Как сообщает ВВС, это первый случай размножения этого вида на материковой Австралии за последние три тысячи лет.

Тасманийские дьяволы исчезли с материка по прибытии динго - разновидности диких собак. Их популяция с тех пор ограничивалась островом Тасмания.

По некоторым оценкам, в конце прошлого века там жили около 150 тысяч представителей вида тасманийских дьяволов.

Однако в конце 1990-х они стали массово умирать из-за инфекционного рака - так называемой болезни опухолей морды дьявола (DFTD), которая передается через укусы и убивает зараженное животное через год-полтора.