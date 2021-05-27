Видео дня: Впервые за 3 тыс. лет в Австралии родились дикие тасманийские дьяволы
Все первое потомство животных здоровое
Тасманийские дьяволы, которых в прошлом году выпустили на заповедную дикую территорию в австралийском штате Новый Южный Уэльс, принесли первое потомство - семь здоровых детенышей.
Как сообщает ВВС, это первый случай размножения этого вида на материковой Австралии за последние три тысячи лет.
Тасманийские дьяволы исчезли с материка по прибытии динго - разновидности диких собак. Их популяция с тех пор ограничивалась островом Тасмания.
По некоторым оценкам, в конце прошлого века там жили около 150 тысяч представителей вида тасманийских дьяволов.
Однако в конце 1990-х они стали массово умирать из-за инфекционного рака - так называемой болезни опухолей морды дьявола (DFTD), которая передается через укусы и убивает зараженное животное через год-полтора.
DFTD стремительно распространялась и с 1996 по 2016 годы численность тасманийских дьяволов сократилась на 80%. Немало специалистов в свое время прогнозировали вымирание вида.
Из-за тяжелых времен для тасманийских дьяволов вид нуждается в помощи человека.
Чтобы защитить их от полного вымирания, ученые предложили собрать несколько здоровых животных и перевезти их в Австралию - чтобы изолировать их от других родственников в Тасмании и создать новую популяцию, которая избежала бы угрозы заболеть DFTD.
Теперь, после рождения первого здорового потомства, эксперимент дает основания для более оптимистичных прогнозов относительно будущего вида.
По мнению специалистов, переселение тасманийских дьяволов в Австралию также поможет местной фауне - они будут охотиться на хищников, которые в свою очередь охотятся на другие исчезающие виды.
Напомним, первых тасманийских дьяволов переселили на материковую Австралию в октябре прошлого года. В частности, было возвращено в дикую природу 11 особей.