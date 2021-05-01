Видео дня: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Его передадут верующим и представителям христианских конфессий, которые развезут его по миру

В Иерусалиме в храме Гроба Господня состоялась церемония восхождения Благодатного огня. Трансляция мероприятия велась в YouTube .

Как сообщалось, в этом году к церемонии допустили 2,5 тысячи верующих. Однако условием пребывания в храме стало наличие у них сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

Церемония проходила в том месте, где по преданию был похоронен Иисус Христос. На месте захоронения расположен храм Воскресения Христова.

Отметим, что ни разу не было случая в истории, когда бы Благодатный огонь не сходил на Землю перед Пасхой.

Огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.

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