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Видео дня: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня. Иерусалим Фото из открытых источников

Его передадут верующим и представителям христианских конфессий, которые развезут его по миру

В Иерусалиме в храме Гроба Господня состоялась церемония восхождения Благодатного огня. Трансляция мероприятия велась в YouTube.

Как сообщалось, в этом году к церемонии допустили 2,5 тысячи верующих. Однако условием пребывания в храме стало наличие у них сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

Церемония проходила в том месте, где по преданию был похоронен Иисус Христос. На месте захоронения расположен храм Воскресения Христова.

Отметим, что ни разу не было случая в истории, когда бы Благодатный огонь не сходил на Землю перед Пасхой.

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Огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.

Больше об истории и традициях празднования Пасхи вы можете прочитать в нашем большом материале по ссылке.

 

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