Видео дня: Слоны защищают детенышей от ракетных атак ХАМАСа

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На видео попал момент, когда пять самок защищают "щитом" 14-месячного слоненка по имени Пеле

Слоны израильского сафари-парка Рамат-Гана в Тель-Авиве научились распознавать сирены ракетной атаки и группироваться для защиты потомства в кольцо. В частности, сотрудники зоопарка показали видео одного из таких моментов, снятое во время недавних обстрелов центра Израиля боевиками ХАМАСа из сектора Газа.

Как известно, во время опасности слоны прижимаются друг к другу, окружая детенышей. Это обычное поведение для самок слонов в дикой природе. Слоны часто используют тактику щита во время нападений хищников или охотников.

На видео попал момент, когда пять самок защищают "щитом" 14-месячного слоненка по имени Пеле (на иврите "Чудо").

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Напомним, между армейскими подразделениями Израиля и палестинским исламистским движением ХАМАС, которому подконтролен сектор Газа, начиная с 02:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.

До этого в течение более недели поступали сообщения о взаимных обстрелах и жертвах.