Видео дня: Искусственный интеллект может превратить любой объект в известную картину

Фото из открытых источников

В основе лежит метод Химеры

Компьютерный художник Гленн Маршалл создал технологию, позволяющую превращать любое входное изображение на картину в стиле известных художников. Об этом сообщает The Next Web.

Согласно сообщению, после загрузки входного изображения система трансформирует его в соответствии с текстовых подсказок, например "Искусство Сальвадора дали".

После того как художник дает подсказку, искусственный интеллект с помощью многократных модификаций каждого кадра, постепенно обретает формы, которые отвечают описанию в подсказке, пока не создаст окончательную композицию.

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По словам разработчика Гленна Маршалла, полученные результаты не были похожи на то, что он когда-либо видел в течение более 30 лет как компьютерный художник.

Как отмечается, автор назвал технику Химерой в честь мифического зверя, образованного из разных частей животных. Сам Маршалл утверждает, что эта техника ближе к "искажению стиля", чем к передаче стиля.

Напомним, недавно черниговская музыкальная группа The Streechers презентовала первый в Украине клип, полностью созданный искусственным интеллектом.